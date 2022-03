Во что поиграть в марте

Февраль был громким на качественные релизы — тут и обласканная критиками Elden Ring, и живописная Horizon Forbidden West. Март тоже выглядит многообещающим, поскольку поток новинок и не думает останавливаться. В этом тексте мы выбрали те, на которые точно стоит обратить внимание.

Shadow Warrior 3 — 1 марта

ПК, Xbox One, PS4

Весна начнётся с динамичного шутера Shadow Warrior 3, который впитал в себя все лучшие элементы предыдущих частей и подсмотрел пару трюков у DOOM Eternal. Игра стала яркой, красочной, чуть ли не кислотной, всё, как показывали в трейлерах. Динамику перестрелок тоже разогнали, добавив немного платформинга с помощью крюка и лихих прыжков через пропасти.

Главное достоинство Shadow Warrior 3 — невероятно харизматичный главный герой Ло Ванг, который обожает кривляться и отпускать шутейки при любой неудобной ситуации. С ним даже чувствуешь себя увереннее и спокойнее.

Купить: Steam (1999 рублей), PS Store (3579 рублей), Xbox ($ 49,99 или 5450 рублей)

ELEX 2 — 1 марта

ПК, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5

Новая ролевая игра Pyranha Bytes следует всем традициям студии. Авторы вновь сделали упор на гибкую и продуманную ролевую систему, а также харизматичных персонажей. При этом сиквел не обошёлся без проблем. В сценарии иногда появляются дыры, общий уровень постановки выглядит сильно устаревшим, если сравнивать с другими играми, а боёвка не выдерживает никакой критики.

Но в ELEX 2 есть то, чего многие ждут от настоящей ролевой игры — можно взять на себя роль кого угодно, общаться с кем угодно и раскачиваться как угодно. Это всё ещё крутая RPG, пусть и с большим количеством оговорок.

Купить: Steam, EGS, GOG (1799 рублей со скидкой), PS Store (4279 рублей), Xbox ($ 51,29 или ~5600 рублей)

Babylon’s Fall — 3 марта

ПК, PS4, PS5

Японцы из PlatinumGames умеют делать крутые экшены и слэшеры, это факт. Их следующая игра — Babylon's Fall — собственно говоря, по этому пути и идёт. Это динамичное рубилово с кооперативным прохождением, экипировкой в духе всех современных экшен-RPG и планом на долгосрочную поддержку контентом со всякими боевыми пропусками.

Про сюжет известно очень мало: горстка разноцветных героев с боем и криками прорывается сквозь этажи огромной башни, пытаясь добраться до самого верха. Что они там забыли — неизвестно. Плюс непонятно, каким образом история взаимодействует с сервисными элементами вроде хаба и кооператива.

В общем, пока что новинка не внушает доверия, но желающие уже могут скачать демоверсию на PlayStation. Мы вот её попробовали, и, если честно, возвращаться к игре никакого желания не появилось.

Купить: Steam (4999 рублей), PS Store (4999 рублей)

Gran Turismo 7 — 4 марта

PS4, PS5

Седьмая часть самого известного автосимулятора. После экспериментальной и киберспортивной Gran Turismo Sport японцы из Polyphony Digital возвращаются с полноценной частью серии, куда не просто добавили множество одиночных режимов, но и вернули потерянные после старых выпусков элементы.

Gran Turismo всегда старалась влюбить аудиторию в культуру автомобилей и гонок, но в седьмой части разработчики пытаются сделать ещё больше для этого.

Купить: PS Store (4999 рублей на PS4 и 5499 рублей на PS5)

Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok — 10 марта

ПК, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5

Самое грандиозное дополнение в истории Assassin's Creed. Ubisoft обещает более 40 часов нового контента, что тянет на целую отдельную игру. В этот раз под управлением окажется не простой викинг Эйвор, а сам Один.

Скандинавский бог стремится остановить надвигающийся Рагнарёк и наказать всех, кто пытается приблизить конец света. В геймплее есть несколько серьёзных отличий, и самое видное — новая механика кражи сущности. С помощью специального устройства Один может захватить силу поверженного противника, что даст ему новые навыки вроде огненных атак или превращения в орла.

Ну и всё это, понятное дело, с новой обширной локацией и множество значков вопроса. Важно: дополнение придётся купить отдельно, оно не входит в состав сезонного пропуска.

Купить: Uplay и Epic Games Store (1699 рублей), PS Store (2849 рублей), Xbox ($ 39,99 или 4263 рубля)

Некстген-версия GTA 5 — 15 марта

Xbox Series, PS5

Да, GTA 5 вот-вот выйдет на консолях нового поколения, тем самым став одной из самых долгоживущих игр в принципе. Всё ещё удивительно, каким образом экшен умудряется не покидать чарты продаж и оставаться популярным даже на фоне громких новинок. Тем интереснее посмотреть, насколько релиз некстген-версий будет оправданным шагом со стороны Rockstar. Мы всё ещё помним позор трилогии ремастеров GTA, странно, если нам попытаются снова продать что-то несуразное или неработающее, или вовсе ненужное.

На всех консолях нового поколения обещаются 4К, 60 FPS и рейтрейсинг. Обладатели PS5 также смогут заценить работу адаптивных триггеров DualSence и 3D-звук. До релиза, правда, всего две недели, а у ремастера нет ни рекламы, ни геймплейных кадров. Ничего не напоминает?

Вместе с этим Rockstar выпустит отдельный клиент GTA Online, причём подписчики PS Plus на PS5 получат его бесплатно.

Купить: стоимость и формат распространения ремастера неизвестны

The Settlers — 17 марта

ПК

Перезапуск The Settlers фактически возвращает серию к корням. Это милая и трогательная стратегия про строительство маленьких империй и добычу ресурсов. Да, тут есть сражения с другими такими же правителями, однако не этим хороша данная RTS. Она крайне спокойная и медитативная, в лучшие моменты вы просто сидите и смотрите, как человечки бегают и таскают ресурсы. Потом можно построить несколько новых зданий, чтобы расширить родную империю и снова добывать минералы и дерево.

Этот процесс затягивает в том числе потому, что его нужно грамотно выстроить. У каждого производственного цикла есть своя последовательность, которую надо соблюдать. Дерево сначала нужно срубить, затем отнести на лесопилку и только потом сотворить из него что-то. Только все три вышеуказанные задачи исполняют разные юнити, а не один универсальный работяга. Как только получится добиться оптимальной скорости добычи ресурсов, The Settlers станет крайней медитативной.

Купить: Uplay (2499 рублей), EGS (2999 рублей)

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin — 18 марта

ПК, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5

Никто не ожидал, что одна из следующих игр серии Final Fantasy посмотрит в сторону творений FromSoftware. А вот создатели Nioh из Team Ninja решили и сделали. В качестве ориентиров выбрали Dark Souls и ту же Nioh, из которых взяли часть механик. Здесь главный герой тоже отдыхает возле костра, а убивать местных противников предстоит из обширного арсенала. У каждого вида оружия, будь то меч или копьё, свои характеристики и даже цветовая категория.

Правда, непонятно, насколько качественно Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin подсмотрела, поскольку годичная демоверсия совсем не внушила доверия. Тогда было ощущение, что получился кривой soulslike, который не чтит наследие великой франшизы, а пытается паразитировать на популярной формуле. Но то было год назад, поэтому игра могла сильно измениться, в лучшую или худшую сторону.

Купить: EGS (2499 рублей), PS Store (4999 рублей), Xbox ($ 59,99 или 6000 рублей)

Ghostwire: Tokyo — 25 марта

ПК, PS5

В первом для Tango Gameworks (The Evil Within) экшене игроки отправятся исследовать опустевший Токио, все граждане которого мистическим образом испарились. Главный герой же был обычным малым, но во время катастрофы чуть не погиб — его чудом спас добрый дух. Теперь им вместе предстоит выяснить, что вообще произошло и как можно вернуть назад всех жителей мегаполиса.

По структуре Ghostwire: Tokyo напоминает типичную «игру Ubisoft», но в любопытном сеттинге и большим упором на сражения с помощью магии. Герою доступны сразу несколько стихий, которые ещё нужно комбинировать, чтобы эффективнее уничтожать противников. В качестве врагов выступают все классические (и не очень) духи и призраки из японских мифов, будь то плачущая невеста или высокий обезличенный мужчина в смокинге.

Купить: Steam (2399 рублей), EGS (2399 рублей), PS Store (3999 рублей или 3599 рублей для PS Plus)

Tiny Tina’s Wonderlands — 25 марта

ПК, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5

В последнее время зародилась какая-то мода на целые игры из успешных режимов внутри других тайтлов. Из недавнего — Rainbow Six Extraction, которая появилась благодаря нетривиальному ивенту Rainbow Six Siege. Вот и Tiny Tina's Wounderlands идёт по тому же пути. Она появилась благодаря дополнению Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep для Borderlands 2, который очень уж понравился игрокам.

Спин-офф добавил от себя совсем немного: фэнтезийный сеттинг, магию и оружие ближнего боя. Во всём остальном это та же самая Borderlands: c тоннами разноцветного лута, лёгким налётом безумия и графикой в стиле комикса с селл шейдингом (это когда контур персонажа обводят чёрной линией).

Купить: EGS (3499 рублей), PS Store (4999 рублей), Xbox ($ 59,99 или 6000 рублей)

Kirby and the Forgotten Land — 25 марта

Nintendo Switch

Новая Kirby сможет похвастаться сразу несколькими нововведениями: во-первых, это первая трёхмерная часть в истории, а во-вторых, это первая игра серии в чём-то вроде открытого мира.

Суть «Кирби» проста: это нечто, которое может съедать предметы и других существ, забирая их способности и возможности. Таким образом предстоит проходить уровни и разгадывать загадки. Сам мир при этом получился нетривиальным для Nintendo — тут что-то вроде зелёного постапокалипсиса.

Купить: Nintendo eShop (4999 рублей) или картридж в рознице (3999 рублей).

Weird West — 31 марта

ПК, Xbox One, PS4

Одна из самых необычных игр марта за авторством Рафаэля Колантонио — основателя Arkane, подарившей нам Prey и Dishonored. Геймдизайнер всегда соблюдает несколько принципов во время работы, один из которых — дать игроку столько свободы, сколько возможно. Поэтому и Weird West при глубоком рассмотрении оказывается очень похожей на предыдущие проекты разработчика, но с одной оговоркой: камера в ней закреплена наверху, как в какой-нибудь Desperados.

Уже из-за этого Weird West выглядит необычайно свежо и как минимум интригующе. У игрока есть несколько персонажей с уникальными навыками и фишками, а любую проблему можно разрешить разными способами. Это порождает массу уникальных ситуаций, когда на первый план выходят импровизация и гибкость.

Купить: Steam (999 рублей), PS Store (2849 рублей), Xbox ($ 39,99 или 4000 рублей)

Другие заметные релизы марта