Названы номинанты премии BAFTA — на лучшую игру 2021 года 6 претендентов
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BAFTA объявила номинантов премии в категории «Игра года». Всего выбрано шесть претендентов, которые вышли в 2021 году. Лучшего из них определят игроки с помощью голосования.
Номинантов определяли эксперты индустрии. Выбранные игры «больше всего понравились игрокам по всему миру и захватили воображение».
Номинанты категории «Игра года»
- Chicory: A Colorful Tale
- Deathloop
- It Takes Two
- Metroid Dread
- The Forgotten City
- Unpacking
Через два дня, 3 марта, академия объявит номинантов в других категориях среди видеоигр. Голосование за «Игру года» будет длится до 1 апреля 21:00 мск, а церемония награждений BAFTA Games Awards пройдёт 7 апреля.
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