Названы номинанты премии BAFTA — на лучшую игру 2021 года 6 претендентов

BAFTA объявила номинантов премии в категории «Игра года». Всего выбрано шесть претендентов, которые вышли в 2021 году. Лучшего из них определят игроки с помощью голосования.

Номинантов определяли эксперты индустрии. Выбранные игры «больше всего понравились игрокам по всему миру и захватили воображение».

Номинанты категории «Игра года»

Chicory: A Colorful Tale

Deathloop

It Takes Two

Metroid Dread

The Forgotten City

Unpacking

Через два дня, 3 марта, академия объявит номинантов в других категориях среди видеоигр. Голосование за «Игру года» будет длится до 1 апреля 21:00 мск, а церемония награждений BAFTA Games Awards пройдёт 7 апреля.

Новость по теме 85 млн просмотров и 23 млн голосующих: новые рекорды The Game Awards 2021

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!