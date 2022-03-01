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Названы номинанты премии BAFTA — на лучшую игру 2021 года 6 претендентов

Названы номинанты премии BAFTA — на лучшую игру 2021 года 6 претендентов
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BAFTA объявила номинантов премии в категории «Игра года». Всего выбрано шесть претендентов, которые вышли в 2021 году. Лучшего из них определят игроки с помощью голосования.

Номинантов определяли эксперты индустрии. Выбранные игры «больше всего понравились игрокам по всему миру и захватили воображение».

Номинанты категории «Игра года»

  • Chicory: A Colorful Tale
  • Deathloop
  • It Takes Two
  • Metroid Dread
  • The Forgotten City
  • Unpacking

Через два дня, 3 марта, академия объявит номинантов в других категориях среди видеоигр. Голосование за «Игру года» будет длится до 1 апреля 21:00 мск, а церемония награждений BAFTA Games Awards пройдёт 7 апреля.

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