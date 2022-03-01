BLAST не пригласит российские команды на ближайшие турниры

Организация BLAST на фоне обострённой ситуации в Украине объявила, что не будет приглашать российские команды на ближайшие соревнования. Отменён и отборочный турнир в СНГ.

Мы извиняемся перед болельщиками и игроками из СНГ за это решение, но мы не считаем уместным проведение турнира в такое время. Игры и киберспорт объединяют людей всех рас, стран и убеждений. Мы надеемся, что ситуация на мировой арене отразит это как можно скорее.

Ближайшим турниром BLAST станет BLAST Premier: Spring Showdown 2022. Из-за отмены отборочного турнира в СНГ на соревнование не попадут Virtus.pro, Entropiq, K23 и forZe, а также 4 клуба из открытой квалификации.

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