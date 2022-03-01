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Оператор WePlay начал блокировать россиян на турнирной платформе

Оператор WePlay начал блокировать россиян на турнирной платформе
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Украинский турнирный оператор WePlay Esports запретил российским игрокам пользоваться своей платформой для проведения матчей. Помимо россиян, доступ потеряли и белорусские киберспортсмены, и простые пользователи.

Это случилось после того, как игроки команды PingueS дошли до финала небольшого чемпионата 2х2, но не смогли запустить матч — им присвоили техническое поражение. Позже турнирный оператор объяснил, почему это произошло, а также пообещал выплатить все призовые за уже завершённые ивенты.

Турнирная платформа как часть WePlay Esports с 26 февраля более не поддерживает и не проводит турниры для резидентов РФ и Беларуси. Все выплаты до 26 февраля были выплачены победителям согласно правил турнирной платформы. То, что пользователю удалось каким-то образом принять участие в данном турнире на нашей платформе, – это баг, который мы уже увидели и взяли в работу, чтобы его исправить.

Из-за обострённой ситуации на Украине WePlay Esports перевёл всех сотрудников на удалённый режим работы, а также разорвал все соглашения с российскими партнёрами.

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