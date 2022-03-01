Оператор WePlay начал блокировать россиян на турнирной платформе
Поделиться
Украинский турнирный оператор WePlay Esports запретил российским игрокам пользоваться своей платформой для проведения матчей. Помимо россиян, доступ потеряли и белорусские киберспортсмены, и простые пользователи.
Это случилось после того, как игроки команды PingueS дошли до финала небольшого чемпионата 2х2, но не смогли запустить матч — им присвоили техническое поражение. Позже турнирный оператор объяснил, почему это произошло, а также пообещал выплатить все призовые за уже завершённые ивенты.
Турнирная платформа как часть WePlay Esports с 26 февраля более не поддерживает и не проводит турниры для резидентов РФ и Беларуси. Все выплаты до 26 февраля были выплачены победителям согласно правил турнирной платформы. То, что пользователю удалось каким-то образом принять участие в данном турнире на нашей платформе, – это баг, который мы уже увидели и взяли в работу, чтобы его исправить.
Из-за обострённой ситуации на Украине WePlay Esports перевёл всех сотрудников на удалённый режим работы, а также разорвал все соглашения с российскими партнёрами.
Комментарии
- 1 марта 2022
-
14:52
-
14:48
-
14:38
-
14:07
-
13:57
-
13:46
-
13:40
-
13:08
-
13:08
-
12:58
-
12:35
-
12:00
-
11:23
-
10:49
-
10:15
-
09:46
-
09:21
-
08:54
-
08:25
-
03:33
-
00:19
- 28 февраля 2022
-
23:28
-
22:42
-
21:58
-
21:46
-
21:18
-
19:56
-
19:09
-
19:01
-
18:51
-
18:45
-
18:26
-
18:03
-
17:40
-
17:14
Партнерский контент