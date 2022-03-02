Bethesda прислала цветы 85-летней фанатке «Скайрима». Она перенесла инсульт

85-летняя фанатка «Скайрима» Ширли Карри, которая проходит свою любимую игру на публику, выпустила первый ролик за 8 дней. Женщина рассказала, что недавно перенесла инсульт, но в данный момент с ней всё хорошо. Она пролежала несколько дней в больнице и сейчас проходит терапию.
В ролике Карри отметила, что из-за инсульта у неё начались проблемы с памятью. Она даже забыла, как именно нужно играть в «Скайрим». При этом её состояние улучшается с каждым днём, и в конечном итоге женщина планирует вернуться к прохождению «Специального издания» игры. На ситуацию обратили внимание представители Bethesda и прислали ей большой букет цветов с пожеланиями скорейшего выздоровления.
Мы присоединяемся к словам студии и желаем Ширли крепкого здоровья. Надеемся, что она и дальше будет радовать зрителей YouTube и показывать своим примером, что в игры играют люди абсолютно любых возрастов.
Ширли Карри с цветами от Bethesda
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