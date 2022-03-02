В GOG больше нельзя платить рублями
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Представители GOG сообщили, что цифровой магазин больше не принимает оплату рублями. Это связано с нестабильной ситуацией с российской валютой.
GOG советует пользователям из России переключить валюту на доллары либо совершить оплату доступными средствами из кошелька. Чтобы выбрать доллар, нужно зайти в раздел «Язык и валюта» на главной странице сайта.
По мере дальнейшего развития ситуации мы обязательно проинформируем вас, если что-то из вышеперечисленного изменится.
1 марта пользователи Steam, PlayStation Store и Battle.net обратили внимание на то, что на площадках возникают сбои с покупками по российским банковским картам.
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