В GOG больше нельзя платить рублями

Представители GOG сообщили, что цифровой магазин больше не принимает оплату рублями. Это связано с нестабильной ситуацией с российской валютой.

GOG советует пользователям из России переключить валюту на доллары либо совершить оплату доступными средствами из кошелька. Чтобы выбрать доллар, нужно зайти в раздел «Язык и валюта» на главной странице сайта.

По мере дальнейшего развития ситуации мы обязательно проинформируем вас, если что-то из вышеперечисленного изменится.

1 марта пользователи Steam, PlayStation Store и Battle.net обратили внимание на то, что на площадках возникают сбои с покупками по российским банковским картам.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!