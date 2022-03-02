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К продолжению «Футурамы» вернули голос Бендера

К продолжению «Футурамы» вернули голос Бендера
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Бессменный голос Бендера из «Футурамы» не изменится в грядущем продолжении: актёру Джону Ди Маджио удалось договориться со студией о возвращении. Об этом сообщает Deadline.

Сам Ди Маджио рад вернуться к работе над культовым сериалом.

Я вернулся! Благодарен за любовь и поддержку поклонников и коллег в течение всего этого времени. Не могу дождаться, чтобы вернуться к работе с моёй семьёй «Футурамы».

Изначально Джон Ди Маджио был недоволен предложенной зарплатой, поэтому какое-то время его возвращение к роли было под вопросом. Вероятно, все вопросы удалось разрешить.

Новый сезон шоу выйдет в 2023 году на сервисе Hulu. В него войдёт 20 эпизодов. Поклонники вновь увидят полюбившихся персонажей в новом приключении.

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