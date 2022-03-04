Российские игроки массово занижают рейтинги «Ведьмака 3» и Cyberpunk 2077 в Steam

3 марта CD Projekt объявила, что остановит продажи трилогии «Ведьмака» и Cyberpunk 2077 в России и Беларуси из-за ситуации на Украине. Это касается как ПК, так и консолей. Поставки новых физических копий также временно прекращены. Прекратил продажи в российском регионе и магазин GOG, который принадлежит польской команде.
Геймеры из России тут же принялись критиковать студию за столь резкий шаг. Свои негодования пользователи публикуют в Steam, уменьшая недавний рейтинг обзоров «Ведьмака 3» и Cyberpunk 2077. За последние сутки российские геймеры написали около 2000 негативных рецензий на страницах игр CD Projekt, в которых они обвиняют разработчиков в лицемерии и утрате доверия.
График недавних обзоров «Ведьмака 3» в Steam
Например, пользователь Steam под ником Misfortune назвал команду «лицемерными подонками» и вспомнил, что игровое сообщество в России всегда поддерживало студию — даже после провального релиза Cyberpunk 2077.
Спасибо, лицемерные подонки из CDPR!
Всё это время игровое сообщество в России поддерживало вас, несмотря ни на что. И так вы решили отплатить им за то, к чему они даже отношения никакого не имеют! Молодцы, что сказать. Причём сделали это первыми. Несмотря на провальный запуск Cyberpunk 2077, игроки были с вами, а вы на них насрали. Спасибо, чё.
Геймер под псевдонимом sus отметил, что игры, как и спорт, должны быть вне политики.
Игры, как и спорт, должны быть вне политики, особенно когда вы не понимаете, как живёт наш народ и как попросту невозможно что-то изменить, не разрушая ВСЁ, что у нас есть. Надеюсь до вас, лицемеров польских, которыми вы были всё время, когда-нибудь дойдёт, что, в принципе, вряд ли.
CD Projekt RED пока не делилась планами по возвращению своих проектов на российский рынок.
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