Дани Алвес, Фалькао и Рибери. Кого скоро добавят в FIFA 22

Аккаунт FUT22News, отслеживающий базу данных FIFA 22 Ultimate Team, опубликовал список известных футболистов, которые скоро появятся в игре. В проекте их не было по разным причинам: например, Дани Алвес играл в бразильском чемпионате и только недавно вернулся в «Барселону». А голкиперу «Аякса» Андре Онане вновь можно играть после годовой дисквалификации из-за использования допинга.

Футболисты, которые совсем скоро появятся в FIFA 22:

Дани Алвес — «Барселона»

Андре Онана — «Аякс»

Дэниел Старридж — «Перт Глори»

Жером Боатенг — «Лион»

Франк Рибери — «Салернитана»

Энди Кэрролл — «Вест Бромвич»

Радамель Фалькао — «Райо Вальекано»

Серж Орье — «Вильярреал»

Рейтинги футболистов, как и сами карточки, будут опубликованы позже. Вполне возможно, EA Sports выпустил специальные усовершенствованные версии футболистов, основанные на их лучших годах.

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