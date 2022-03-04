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Дани Алвес, Фалькао и Рибери. Кого скоро добавят в FIFA 22

Дани Алвес, Фалькао и Рибери. Кого скоро добавят в FIFA 22
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Аккаунт FUT22News, отслеживающий базу данных FIFA 22 Ultimate Team, опубликовал список известных футболистов, которые скоро появятся в игре. В проекте их не было по разным причинам: например, Дани Алвес играл в бразильском чемпионате и только недавно вернулся в «Барселону». А голкиперу «Аякса» Андре Онане вновь можно играть после годовой дисквалификации из-за использования допинга.

Футболисты, которые совсем скоро появятся в FIFA 22:

  • Дани Алвес — «Барселона»
  • Андре Онана — «Аякс»
  • Дэниел Старридж — «Перт Глори»
  • Жером Боатенг — «Лион»
  • Франк Рибери — «Салернитана»
  • Энди Кэрролл — «Вест Бромвич»
  • Радамель Фалькао — «Райо Вальекано»
  • Серж Орье — «Вильярреал»

Рейтинги футболистов, как и сами карточки, будут опубликованы позже. Вполне возможно, EA Sports выпустил специальные усовершенствованные версии футболистов, основанные на их лучших годах.

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