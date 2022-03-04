Дани Алвес, Фалькао и Рибери. Кого скоро добавят в FIFA 22
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Аккаунт FUT22News, отслеживающий базу данных FIFA 22 Ultimate Team, опубликовал список известных футболистов, которые скоро появятся в игре. В проекте их не было по разным причинам: например, Дани Алвес играл в бразильском чемпионате и только недавно вернулся в «Барселону». А голкиперу «Аякса» Андре Онане вновь можно играть после годовой дисквалификации из-за использования допинга.
Футболисты, которые совсем скоро появятся в FIFA 22:
- Дани Алвес — «Барселона»
- Андре Онана — «Аякс»
- Дэниел Старридж — «Перт Глори»
- Жером Боатенг — «Лион»
- Франк Рибери — «Салернитана»
- Энди Кэрролл — «Вест Бромвич»
- Радамель Фалькао — «Райо Вальекано»
- Серж Орье — «Вильярреал»
Рейтинги футболистов, как и сами карточки, будут опубликованы позже. Вполне возможно, EA Sports выпустил специальные усовершенствованные версии футболистов, основанные на их лучших годах.
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