Взломавшие NVIDIA хакеры добрались до Samsung

Хакеры Lapsus$, которые недавно взяли на себя ответственность за взлом NVIDIA, слили в Сеть новые конфеденциальные данные. Они принаджежат южнокорейскому гиганту Samsung Electronics, сообщила группа.

Хакеры опубликовали скриншоты директив C и C++ программного обеспечения Samsung и рассказали об украденных данных. Среди них оказались конфиденциальные исходные коды серверов активации, доверенных апплетов, Qualcomm и технологии для авторизации учётных записей.

Lapsus$ разделила данные по трём сжатым файлам общим весом 190 ГБ и опубликовала их в виде торрента.

Издание Wccftech сообщило, что Samsung оценивает ситуацию, а учётка может негативно отразиться на партнёрах компании вроде Apple и Qualcomm. Требовала ли Lapsus$ выкуп за украденные данные, пока неизвестно.

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