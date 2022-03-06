Взломавшие NVIDIA хакеры добрались до Samsung

Хакеры Lapsus$, которые недавно взяли на себя ответственность за взлом NVIDIA, слили в Сеть новые конфеденциальные данные. Они принаджежат южнокорейскому гиганту Samsung Electronics, сообщила группа.
Хакеры опубликовали скриншоты директив C и C++ программного обеспечения Samsung и рассказали об украденных данных. Среди них оказались конфиденциальные исходные коды серверов активации, доверенных апплетов, Qualcomm и технологии для авторизации учётных записей.
Lapsus$ разделила данные по трём сжатым файлам общим весом 190 ГБ и опубликовала их в виде торрента.
Издание Wccftech сообщило, что Samsung оценивает ситуацию, а учётка может негативно отразиться на партнёрах компании вроде Apple и Qualcomm. Требовала ли Lapsus$ выкуп за украденные данные, пока неизвестно.
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