Хакеры украли у NVIDIA исходный код DLSS и пароли сотрудников

Компания NVIDIA сообщила, что хакеры слили в Сеть учётные записи сотрудников и служебную информацию, передаёт Reuters. В результате недавней кибератаки было украдено около 1 ТБ данных, включая исходный код технологии DLSS.

Издание TechPowerUp утверждает, что источник передал изображение исходного кода DLSS. Оно показывает файлы C++, заголовки и средства, из которых состоит технология. Также есть руководство для разработчиков по работе с данными. Как хакеры планируют распорядиться этой информацией, пока неизвестно.

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Ответственность за взлом NVIDIA взяла на себя группа LAPSUS$. Хакеры уже опубликовали часть данных размером 75 ГБ с более 400 тыс. файлами.

Ранее хакеры сообщили, что NVIDIA взломала их сервер и удалила украденные данные. Компании это не помогло, потому что у злоумышленников была резервная копия в другом месте.

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