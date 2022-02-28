NVIDIA взломала хакеров, которые взломали NVIDIA. Но это уже не поможет

26 февраля мы сообщали о том, что хакеры получили доступ к данным NVIDIA. С тех пор не сообщалось, были ли украдены какие-либо внутренние данные компании. Представитель организации заявил о расследовании ситуации, но деталей не раскрыл.
По данным «Твиттер»-аккаунта vx-underground, за взломом стоит южноамериканская хакерская группа LAPSU$. Как сообщается, группировка предположительно получила доступ к нескольким аккаунтам сотрудников NVIDIA, с помощью которых была взломана внутренняя сеть компании и заражена вирусом. Всего якобы было похищено 1 ТБ данных.
Но самое интересное случилось дальше. Хакеры сообщили, что их собственный сервер взломали сотрудники NVIDIA, зашифровали файлы на дисках и удалили все свои данные. К сожалению для компании, у хакеров была отдельная резервная копия со взломанными файлами, которую они хранят совершенно в другом месте. Так что авантюра организации, судя по всему, не увенчалась успехом.
Сама NVIDIA не комментировала слухи о собственных атаках на хакеров. Тем временем LAPSU$ обвиняет американскую корпорацию в нарушении законов. Якобы компания не пошла на поводу у хакеров и не стала дожидаться требований похитителей, но взяла ситуацию в свои руки и взломала аккаунты частных лиц.
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