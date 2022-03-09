Первые минуты дополнения «Заря Рагнарёка» для Assassin's Creed Valhalla

9 марта издание IGN опубликовало первые 15 минут дополнения «Заря Рагнарёка» для Assassin's Creed Valhalla. В ролике показали геймплей с фрагментами из сражений и выполнением заданий.
«Заря Рагнарёка» — крупное дополнение для Assassin's Creed Valhalla. В нём игрокам предстоит сыграть за Одина, богу предстоит остановить вселенский катаклизм, предсказанный в скандинавских мифах, и встретиться с могучими соперниками.
9 марта стало известно, что Ubisoft не выпустит расширение в России. Даже те геймеры, которые сделали предзаказ, получили деньги обратно, а DLC у них забрали. Это связано с напряжённой мировой ситуацией.
Релиз дополнения для всего остального мира состоится 10 марта на всех платформах, на которых доступна Assassin's Creed Valhalla.
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