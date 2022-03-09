Ubisoft отменила выход «Зари Рагнарёка» для Assassin's Creed Valhalla в России

10 марта должен состояться релиз «Зари Рагнарёка» — крупного DLC для Assassin's Creed Valhalla. Игрок возьмёт на себя роль Одина, обличье которого примерил главный герой оригинала. Богу предстоит остановить вселенский катаклизм, предсказанный в скандинавских мифах.
Однако российские игроки, судя по всему, не смогут оценить дополнение. Ранее Ubisoft объявила о приостановке всех продаж на территории РФ — видимо, ситуация затронет и «Зарю Рагнарёка». Российские геймеры начали сообщать, что деньги за предзаказ DLC уже начали возвращать на консолях, сообщая пользователям о прекращении продаж на территории страны. На ПК же возврат происходит в автоматическом режиме.
Ubisoft пока не сообщала, когда возобновит продажу своих игр в России. Из крупных издателей единственным, кто ещё продолжает активные продажи в России, осталась разве что Sony.
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