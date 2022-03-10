Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Источники: RTX 3090 Ti получила дату выхода

Источники: RTX 3090 Ti могут выпустить 29 марта
Комментарии

В начале января 2022 года NVIDIA анонсировала видеокарту GeForce RTX 3090 Ti, однако цена и дата выхода до сих пор неизвестны. Издание Videocardz уверяет, что устройство выйдет 29 марта.

Официальной информации от NVIDIA не было, однако Videocards показало пресс-релиз, который NVIDIA разослала своим партнёрам. В том же документе есть список рецензентов устройства. Выход GeForce RTX 3090 Ti назначен на 29 марта.

Топ-10 лучших дополнений для игр Топ-10 лучших дополнений для игр

Видеокарта должна была выйти ещё в январе, но NVIDIA отодвинула релиз устройства на неизвестный срок. Причины переноса GeForce RTX 3090 Ti неизвестны. Возможно, на это повлиял дефицит элементов и полупроводников.

Что до технических характеристик устройства, видеокарта должна получить 24 гигабайта памяти формата GDDR6X и 10 752 ядер CUDA и производительность в 40 терафлопс.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022