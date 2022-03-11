К турнирам по «Гвинту» не допустят игроков из России и Беларуси. Люди недовольны

11 марта в официальном сообществе карточной игры «Гвинт» появилось обращение от CD Projekt RED. Студия заявила, что игроки из России и Беларуси не смогут принять участие в официальных турнирах по проекту.

Вероятно, это связано с напряжённой ситуацией в мире, однако причин CD Projekt RED не озвучила. Данное решение не на шутку разозлило сообщество. Люди призывают занижать игре оценки в Steam и вообще больше не покупать игры студии.

Не играю уже полгода, спасибо за напоминание, удалил помойку. Кстати, можно засрать отзывы в Steam придуркам.

Хех, был фанатом CD Projekt RED даже после провала Cyberpunk 2077, но после таких мувов стоит признать, что нормальных игровых компаний не осталось, очень жаль.

Если это не давление со стороны, а независимое решение компании, то вы совершили большую глупость. Ваша позиция не может быть логически обоснована.

Желаю вам найти таких же преданных игроков, как из РФ. А, стоп, их же больше нет.

Подобными комментариями заполнен весь пост. По мнению пользователей, это решение было глупым, поскольку игроки из России очень любят «Гвинт» и не дают игре умереть. Больше CD Projekt RED комментариев не давала.

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