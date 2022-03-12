Глава авторов The Division и Avatar: Frontiers of Pandora покинул студию

Управляющий директор Massive Entertainment Дэвид Полфельдт сообщил об уходе из студии после 17 лет работы. Она известна по сериям Tom Clancy’s The Division, Ground Control и World in Conflict.

Massive Entertainment принадлежит компании Ubisoft с 2008 года. Полфельдт взял шестимесячный отпуск летом 2021-го и планировал вернуться на новую стратегическую должность, но всё же покинул студию. Причиной стал значительный рост до 750 сотрудников.

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Я думаю, что моя философия и мои навыки хорошо работают для группы определённого размера, но не для того, во что превратилась студия. Я смирился с этим.

Сейчас Massive Entertainment трудится над Avatar: Frontiers of Pandora, которая должна выйти вместе со второй частью «Аватара» в конце 2022 года. Также студия работает над игрой по «Звёздным войнам».

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