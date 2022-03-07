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Ubisoft останавливает все продажи в России

Ubisoft останавливает все продажи в России
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Ubisoft присоединилась к EA, Activision Blizzard, Microsoft и другими гигантам игровой индустрии, объявив об остановке всех продаж своей продукции в России. Это касается и цифровых, и розничных магазинов.

Французский издатель наиболее известен по франшизам Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six и Splinter Cell. Более того, уже через несколько дней выйдет дополнение «Заря Рагнарёка» для Assassin's Creed Valhalla — в России, правда, его премьеры уже ожидать не стоит. Для прессы копии DLC должны были раздать ещё на прошлой неделе, однако этого так и не произошло.

Из крупных издателей единственным, кто ещё продолжает активные продажи в России, осталась разве что Sony. Да, она отменила релиз Gran Turismo 7 в России, однако другие игры и сам магазин PS Store всё ещё работает.

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