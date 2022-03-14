Новый «Бэтмен» очень популярен в мире. Лучше в пандемию было только у «Нет пути домой»

По результатам последнего уик-энда «Бэтмен» Мэтта Ривза добавил в американскую кассу ещё $ 66 млн, достигнув показателя в $ 238 млн. Теперь это второй результат по пандемийным сборам в США — лучшие показатели были только у «Человека-паука: Нет пути домой» с его $ 792 млн.
Общие сборы «Бэтмена» тем временем превысили $ 463 млн — продажи билетов по сравнению с прошлой неделей снизились всего лишь на 50%. Аналитики отмечают, что картина уже вышла на окупаемость — приблизительный бюджет фильма оценивается в $ 200 млн. Судя по всему, Warner Bros. одобрит производство сиквелов, и нас ждут новые истории о Тёмном рыцаре в исполнении Роберта Паттинсона.
В России картина не вышла. В середине апреля должна появиться цифровая версия фильма — возможно, именно тогда российский зритель сможет ознакомиться с одной из лучших итераций Бэтмена в кино.
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