Посмотрели нового «Бэтмена». Детективный триллер вместо очередного голливудского боевика

«Бэтмен» Мэтта Ривза, наверное, один из лучших фильмов про Тёмного рыцаря вообще. Да, вот так и без каких-либо предисловий. Режиссёр «Монстро» и «Планеты обезьян» не отказал себе в удовольствии рассказать историю становления Брюса Уэйна, но сделал это слегка под другим углом. В его фильме упор сделан не на бесконечных схватках с преступниками, а на решении загадок и расследованиях. Опережая сомнения — драки поставлены круто, но они отодвинуты на второй план.

Сразу отвечаем на главный вопрос

Ключевой вопрос, который мучил меня всё это время — насколько хорош в «Бэтмене», собственно, сам Бэтмен. Его образ меняется уже не первый раз, поэтому всё ещё непонятно, когда же он дойдёт до какого-то субъективного или объективного идеала.

Справился ли со своей задачей Роберт Паттинсон? Не обманывайте меня, все видели сотни комментариев не самого доброго нрава, когда вампиру из «Сумерек» дали надеть чёрный плащ. Но британский актёр не подкачал — его Бэтмен получился если не эталонным, то крайне близким к этому.

Ривз и Паттинсон тонко поймали роль Бэтмена в обществе — он скрывается за маской. Когда герой появляется перед бандитами или даже полицейскими, они боятся его. Он держится уверенно, в каждом его действии или ударе видны подготовка и расчёт. Даже когда он просто молчит, его не хочется прерывать. Однако у этого Бэтмена есть и другая черта — в нём всё ещё угадывается человек. Именно человек, каким Бэтмен всегда и был. Он испытывает эмоции, и всё ещё борется с той, которую так стремится подчинить — страхом.

Нет, Паттинсон не превратил культового героя в истеричку — напротив, он всегда поддаёт именно в те моменты, когда это сделал бы самый обычный человек. Из-за этого ему намного сильнее сопереживаешь, чего не скажешь о громилах, которых играли Кристиан Бейл или Бен Аффлек. Хотя физическая форма британца, конечно, всё ещё немного отсылает к «Сумеркам», нежели к качкам-Бэтменам.

Впрочем, костюм и все культовые гаджеты получились крутыми. Я бы даже сказал, брутальными. Отдельный респект за идею с выкидным гарпуном — в фильме есть много сцен, где он натурально спасает ситуацию.

Ещё хочется отметить технику. Герой явно не очень запаривался насчёт бэтмобиля. Он выглядит грозно и заряжено, но в нём угадывается обычный маслкар с огромным кастомным двигателем. Да и никаких приколов вроде батареи ракет или встроенного байка в нём нет. Или если понадобится мотоцикл, то его нужно взять из гаража, а не из «танка-трансформера».

О чём вообще фильм?

Ривз тоже решил написать своё «Начало». Новый «Бэтмен» снова повествует о том, как Брюс Уэйн вдруг решил наряжаться в чёрную броню и кошмарить преступников по ночам. О нём вообще мало кто знает, даже бандиты. Они до сих пор не верят в существование мистического призрака в маске.

Реакция копов на появление героя немного другая, более осторожная, однако некоторые не стесняются называть его ряженным придурком, глядя ему в глаза. Впрочем, Бэтмену на это наплевать, ведь у него остался верный помощник в виде Джима Гордона, да и бессменный Альфред продолжает нести службу последнему представителю Уэйнов.

Но при этом фильм кажется совсем не таким, как все прошлые «Бэтмены» других режиссёров. Ривз поставил на атмосферу, которую дают тьма, мрак и бесконечно тягучая музыка на фоне. Иногда складывается ощущение, что где-то на съёмочной площадке сидел Сэм Лейк, создатель любимых миллионами Max Payne и Alan Wake. Вообще, приключения Макса и Брюса действительно похожи, если смотреть на их настроение. И в обоих есть важный элемент, без которого картина бы не ощущалась целостной — своенравная и мстительная женщина.

Женщина-кошка появилась в фильме не для галочки, как изначально можно было подумать. Она становится важным союзником Бэтмена, пусть и не сразу и только после пары пропущенных ударов. Да, Ривз «зашипперил» героев, поэтому фильм можно смотреть со второй половинкой. Романтические сцены, уж ладно, оставлю без оценки — да, их несколько.

Главным протагонистом выступает Загадочника, что уже очень хорошо ложится на общую задумку нового перезапуска. Культовому злодею наконец дали пространство для манёвра, а актёру Полу Дано удалось показать, насколько он может быть опасным. Как и в комиксах, негодяй всегда на несколько шагов впереди Бэтмена и не упускает шанс подколоть его по рации или фейстайму — да, тут есть дружеская беседа по вебке. А иногда и почти убить. И такой Загадочник идеально подходит фильму.

Экшена в фильме немного, но каждый эпизод поставлен сногсшибательно. Например, есть сцена с уже ставшим культовым паттерном «прямой коридор из противников», а также заварушка в кромешной тьме, где удары Бэтмена озаряют вспышки выстрелов. Подход Ривза к боевым эпизодам понравился, как и хореография боёв. Тёмный рыцарь всё так же уповает на захваты, быстрые выпады и гаджеты.

Куда интереснее получились эпизоды с разгадыванием ребусов Загадочника. Эдвард всегда говорит только загадками, использует двоичные коды и чуть ли не стихи из них составляет. А одну ключевую зацепку он даст чуть ли не в самом начале, но до неё не догадается ни один герой.

Стоит ли смотреть нового «Бэтмена»?

Однозначно да. Если вы фанат, то вам зайдут подход режиссёра и новый актёр, который примерил культовый костюм. А всем, кто обходил фильмы о супергерое стороной, стоит как минимум обратить внимание. Даже не потому, что этот фильм самый актуальный, а потому, что он лучше остальных показывает настоящего Бэтмена, под маской которого скрывается не перекаченный громила, а человек.

В России премьеру фильма в кинотеатрах отменили, а выход в онлайн-сервисах ожидается 19 апреля — у нас, правда, его вряд ли будут даже продавать. WarnerMedia временно прекращает выпуск любого нового контента в стране.