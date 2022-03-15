Фото: геймер закосплеил Томми Версетти из GTA: Vice City

Многие игровые миры основаны на реальных городах и территориях. Вот геймер под ником RealLiveLEE так любит GTA: Vice City, что решил оказаться в шкуре Томми Версетти. Он надел знаменитую гавайскую футболку персонажа и отправился в отель Colony, расположенный в Майами. Затем он сфотографировался и сравнил свою работу с игровым скриншотом — получилось действительно здорово.

Пользователи в комментариях тут же начали шутить про игровую графику — мол, она стала буквально фотореалистичной. А кто-то вспомнил свои беззаботные деньки, когда можно было с утра до вечера находиться в виртуальном мире Вайс-Сити. Будем надеяться, что Rockstar всё-таки починит свою GTA: The Trilogy — и новое поколение геймеров сможет приобщиться к одной из самых стильных игр в истории.

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