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Fall Guys на PlayStation придётся скачать заново. Виновата Epic Games

Fall Guys на PlayStation придётся скачать заново. Виновата Epic Games
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Разработчики Fall Guys рассказали про запуск нового лаунчера на консолях PlayStation. Из-за этого игрокам придётся заново скачивать королевскую битву.

Причиной перехода на новую программу запуска стала компания Epic Games, которая купила разработчиков Fall Guys.

Мы смогли добавить много новых функций с момента объединения усилий и теперь переключаем нашего издателя с PlayStation на Epic. Новый лаунчер будет такой же игрой, но с некоторыми ухищрениями.
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Новый лаунчер появится в PS Store 5 апреля и автоматически добавится в библиотеку владельцам Fall Guys. При загрузке весь контент должен перенестись в новую версию, после чего старый значок можно будет удалить.

В честь этого игроки смогут бесплатно получить наряд розовой акулы, который появится в магизине Fall Guys 5 апреля. Наряд будет доступен до конца шестого сезона.

Также создатели Fall Guys рассказали, что работа над версиями королевской битвы для Xbox и Nintendo Switch находится на финальной стадии. Примерную дату релиза пока не назвали.

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