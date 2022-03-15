Fall Guys на PlayStation придётся скачать заново. Виновата Epic Games

Разработчики Fall Guys рассказали про запуск нового лаунчера на консолях PlayStation. Из-за этого игрокам придётся заново скачивать королевскую битву.
Причиной перехода на новую программу запуска стала компания Epic Games, которая купила разработчиков Fall Guys.
Мы смогли добавить много новых функций с момента объединения усилий и теперь переключаем нашего издателя с PlayStation на Epic. Новый лаунчер будет такой же игрой, но с некоторыми ухищрениями.
Новый лаунчер появится в PS Store 5 апреля и автоматически добавится в библиотеку владельцам Fall Guys. При загрузке весь контент должен перенестись в новую версию, после чего старый значок можно будет удалить.
В честь этого игроки смогут бесплатно получить наряд розовой акулы, который появится в магизине Fall Guys 5 апреля. Наряд будет доступен до конца шестого сезона.
Также создатели Fall Guys рассказали, что работа над версиями королевской битвы для Xbox и Nintendo Switch находится на финальной стадии. Примерную дату релиза пока не назвали.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 15 марта 2022
-
19:54
-
19:51
-
19:11
-
18:38
-
18:23
-
17:33
-
17:22
-
17:12
-
17:11
-
16:49
-
16:40
-
16:34
-
16:02
-
15:28
-
15:04
-
14:55
-
14:31
-
14:03
-
13:56
-
13:46
-
13:09
-
12:57
-
12:32
-
11:54
-
11:22
-
10:53
-
10:21
-
09:50
-
09:22
-
08:52
-
08:24
-
00:05
- 14 марта 2022
-
23:58
-
22:52
-
22:06