Epic Games прекращает «торговлю в своих играх» в России
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Epic Games вслед за другими студиями объявила о прекращении «торговли в своих играх» в России. Подробностей авторы Fortnite и движка Unreal Engine не раскрыли, но доступ к проектам они закрывать не собираются.
Мы не блокируем доступ по той же причине, по которой другие средства коммуникации остаются онлайн: свободный мир должен поддерживать все линии диалога открытыми.
Если судить по заявлению Epic Games, скоро у игроков из России пропадёт доступ к магазинам Fortnite, Rocket League, Fall Guys с наборами и скинами. Повлияют ли ограничение на использование движка Unreal Engine, пока неизвестно.
Магазин Epic Games и бесплатные раздачи в нём всё ещё доступны. Ранее о прекращении продаж своих игр в России сообщили Electronic Arts, CD Projekt RED, Rockstar Games, Bloober Team и Microsoft.
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