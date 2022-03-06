Epic Games прекращает «торговлю в своих играх» в России

Epic Games вслед за другими студиями объявила о прекращении «торговли в своих играх» в России. Подробностей авторы Fortnite и движка Unreal Engine не раскрыли, но доступ к проектам они закрывать не собираются.

Мы не блокируем доступ по той же причине, по которой другие средства коммуникации остаются онлайн: свободный мир должен поддерживать все линии диалога открытыми.

Новость по теме Магазин Nintendo больше не работает в России. Нельзя скачать даже купленные игры

Если судить по заявлению Epic Games, скоро у игроков из России пропадёт доступ к магазинам Fortnite, Rocket League, Fall Guys с наборами и скинами. Повлияют ли ограничение на использование движка Unreal Engine, пока неизвестно.

Магазин Epic Games и бесплатные раздачи в нём всё ещё доступны. Ранее о прекращении продаж своих игр в России сообщили Electronic Arts, CD Projekt RED, Rockstar Games, Bloober Team и Microsoft.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!