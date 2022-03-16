Источники: в мобильную Call of Duty: Warzone вернут Верданск

11 марта Activision подтвердила работу над мобильной Call of Duty: Warzone. Несмотря на недавний анонс, в сети уже появляются первые детали шутера на мобильных устройствах.

Согласно данным инсайдера под ником Hope, в проекте появится Верданск. Этот город был в Warzone до того, как его заменили на Кальдеру. По словам инсайдера, это не будет привычный Верданск. Разработчики хотят немного изменить карту, чтобы не сделать её копией старой локации. Вероятно, авторы немного уменьшат карту. Каких-то других деталей по этому поводу нет.

В создании мобильной Call of Duty: Warzone задействованы студии Beenox, Digital Legends, Solid State Studios и Demonware. Activision говорила, что хочет сделать полноценную королевскую битву ААА-класса.

Когда состоится релиз игры, неизвестно. Инсайдеры ставят на 2023 год.

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