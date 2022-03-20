Паркур, Доктор Стрэндж, режим без строительства: стартует новый сезон Fortnite

Epic Games запускает второй сезон третьей главы Fortnite особенно тихо: без тизеров, без события внутри игры. Однако градус безумия от этого в королевской битве снижать не будут.

В сюжетном ролике много внимания уделяют продолжающемуся конфликту, в который уже вступают настоящие танки, вертолёты и даже батл-басс с защитой — похоже, вслед за заменой шин позволяет ставить броню на машины. Также в ролике заметили самолёты.

Продолжая начатое в третьей главе — систему передвижения продолжат улучшать, поэтому в новом сезоне вслед за скольжением добавят паркур и возможность лазить по стенам и другим вертикальным поверхностям. Как это будет работать конкретно, пока не отмечается.

В боевом пропуске на этот раз будет аж восемь персонажей, включая Доктора Стрэнджа (традиционно на последних уровнях) и Бродягу (отдельные испытания, откроют примерно в начале мая). Бродяга, если что, это злодей Человека-паука — это дядя Майлза Моралеса.

Карта также значительно поменялась: на многих локация появились баррикады, а в небе висят дирижабли. Вдобавок в течение сезона добавят режим без строительства.

Сервера включат самое в ближайшее время.