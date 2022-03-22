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В World of Tanks завершился третий сезон ранговых боёв. Игроков ждут награды

В World of Tanks завершился третий сезон ранговых боёв. Игроков ждут награды
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В World of Tanks подошёл к концу третий сезон ранговых боёв 2021-2022. В течение 14 дней игрокам будут зачислены награды, а рейтинг обновят в ближайшее время.

До сентября 2022 года игроки смогут получить за жетоны 4 типа наград: поощрительную, стандартную, повышенную и максимальную. В призовых комплектах дают усовершенствованное оборудование, слот в ангаре и акционный танк 114 SP2.

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Если игроки не выберут усовершенствованное оборудование, то им автоматически дадут повышенную снарядостойкость, улучшенный компрессор или экспериментальную систему заряжания. После завершения раздачи наград неиспользованные жетоны переведут в игровую валюту.

World of Tanks доступна бесплатно на ПК, консолях PlayStation и Xbox.

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