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Сон Хын Мин возглавил 27-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

Сон Хын Мин возглавил 27-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
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EA выпустила 27-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин с рейтингом 91. Рядом с ним расположился левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон с 89 баллами.

Лучшие карточки 27-й недели в FIFA 22 Ultimate Team

  • Сон Хын Мин — 91
  • Эндрю Робертсон — 89
  • Кингсли Коман — 88
  • Пьер-Эмерик Обамеянг — 87
  • Виссам Бен-Йеддер — 87
  • Коке — 86
  • Джонатан Клаусс — 86
  • Марк Бартра — 85

Футболисты доступны в игровых наборах до 30 марта. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее для FIFA 22 вышел восьмой патч. Он усилил защитников и исправил древние ошибки.

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