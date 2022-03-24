Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В FIFA 22 стартовало голосование за лучшего игрока марта в АПЛ

В FIFA 22 стартовало голосование за лучшего игрока марта в АПЛ
Комментарии

EA Sports начала голосование за лучшего игрока английской Премьер-лиги за март 2022 года в FIFA 22 Ultimate Team. В список вошли:

  • Гарри Кейн — «Тоттенхэм»
  • Эндрю Робертсон — «Ливерпуль»
  • Кай Хаверц — «Челси»
  • Деян Кулушевски — «Тоттенхэм»
  • Букайо Сака — «Арсенал»
  • Трево Чалоба — «Челси»
  • Айван Тоуни — «Брентфорд»
  • Мэтти Кэш — «Астон Вилла»

Проголосовать может любой желающий на официальном сайте. По итогам голосования победитель получит специальную карточку в Ultimate Team с усиленными характеристиками. Лучшим футболистом прошлого месяца стал защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип.

Ранее EA выпустила 27-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team. Её возглавил нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин с рейтингом 91.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022