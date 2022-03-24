В FIFA 22 стартовало голосование за лучшего игрока марта в АПЛ
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EA Sports начала голосование за лучшего игрока английской Премьер-лиги за март 2022 года в FIFA 22 Ultimate Team. В список вошли:
- Гарри Кейн — «Тоттенхэм»
- Эндрю Робертсон — «Ливерпуль»
- Кай Хаверц — «Челси»
- Деян Кулушевски — «Тоттенхэм»
- Букайо Сака — «Арсенал»
- Трево Чалоба — «Челси»
- Айван Тоуни — «Брентфорд»
- Мэтти Кэш — «Астон Вилла»
Проголосовать может любой желающий на официальном сайте. По итогам голосования победитель получит специальную карточку в Ultimate Team с усиленными характеристиками. Лучшим футболистом прошлого месяца стал защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип.
Ранее EA выпустила 27-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team. Её возглавил нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин с рейтингом 91.
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