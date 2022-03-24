Восторг! Первые отзывы о «Сонике 2 в кино»

Уже скоро состоится премьера «Соника 2 в кино». В некоторых странах фильм покажут уже 30 марта, а в США ленту начнут крутить с 8 апреля. Некоторые критики уже посмотрели фильм и поделились своими впечатлениями. Они в основном восторженные.
По словам критиков, у Paramount Pictures получился идеальный сиквел, который во всём лучше оригинала. Отмечают хорошую актёрскую игру Джима Керри, харизматичных Наклза и Тейлза, а также удачные шутки.
Актёр Бен Шварц, озвучивший Соника, посмотрел ленту и тоже остался доволен. Он отметил, что фильм очень динамичный и точно не даст заскучать.
Я посмотрел «Соника 2 в кино», это было очень классно! Не могу дождаться, когда вы его посмотрите. В фильме много комедийных, хороших и динамичных моментов.
Также обратили внимание на то, что вторая часть особенно понравится фанатам видеоигр про Соника. Авторы фильма смогли передать нужный тон повествования и точный характер персонажей.
«Соник 2 в кино» — это всё, чего я хотела. По сравнению с ним первый фильм смотрится по-детски. Я видела, как взрослые и дети буквально теряют рассудок. Моё сердце теперь улыбается, жду продолжения.
Только что посмотрел «Соника 2 в кино». Этот фильм — любовное письмо фанатам видеоигр. Получил массу удовольствия. В отличие от многих блокбастеров, третий акт фильма самый сильный.
Главные роли исполнили Джим Керри, Идрис Эльба, Джеймс Марсден, Тика Самптер и другие. Режиссёром выступил Джефф Фаулер.
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