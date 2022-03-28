Эффект Уилла Смита: просмотры «Оскара» наконец выросли

Интерес к 94-й церемонии вручения премии «Оскар» оказался выше, чем к прошлогодней трансляции. Об этом стало известно благодаря аналитической фирме Nielsen, сообщило издание The Hollywood Reporter.

«Оскар-2022» собрал на канале ABC более 15 млн зрителей, а прошлогодняя церемония показала результат 10,4 млн, что стало историческим минимумом. В Nielsen пока не учли просмотры вне дома, после подсчёта которых аудитория станет ещё больше.

Вырос и рейтинг «Оскара» среди аудитории от 18 до 49 лет по сравнению с прошлым годом — с 2,12 до 3,2. После финальных подсчётов он тоже может вырасти.

Несмотря на рост зрителей, «Оскар-2022» отстаёт от показателей прошлых лет. В 2020 году церемония собрала в США 23,6 млн зрителей, а в 2019-м — 29,6 млн.

«Оскар-2022» вызвал бурное обсуждение, после того как Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока. Согласно данным Samba TV, аудитория церемонии достигла пика за час до инцидента.

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