Авторы Among Us намекнули на кроссовер с Halo

Разработчики Among Us в социальных сетях опубликовали фото, на котором можно увидеть игрового персонажа в броне Мастера Чифа. В сообщении студия отметила аккаунт франшизы Halo и написала, что «предатель очень скоро придёт».

На этот пост отреагировали аккаунты Xbox и Xbox Game Pass. Судя по всему, кроссовер Among Us и франшизы Halo действительно состоится. Правда, когда именно, разработчики не сказали.

Among Us — популярная сетевая игра, известность которой заметно скакнула в последние годы. Большую роль в этом сыграли стримеры и блогеры. Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Android и iOS.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!