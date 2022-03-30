Авторы Among Us намекнули на кроссовер с Halo
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Разработчики Among Us в социальных сетях опубликовали фото, на котором можно увидеть игрового персонажа в броне Мастера Чифа. В сообщении студия отметила аккаунт франшизы Halo и написала, что «предатель очень скоро придёт».
На этот пост отреагировали аккаунты Xbox и Xbox Game Pass. Судя по всему, кроссовер Among Us и франшизы Halo действительно состоится. Правда, когда именно, разработчики не сказали.
Among Us — популярная сетевая игра, известность которой заметно скакнула в последние годы. Большую роль в этом сыграли стримеры и блогеры. Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Android и iOS.
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