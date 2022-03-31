На главной странице Twitch обнаружили порноконтент. Он там появился из-за самой Twitch

В октябре 2021 года Twitch представила новую функцию для рекламы стримов. Авторы трансляций, а также зрители, могут заплатить за рекламу своего прямого эфира в графе «рекомендаций» на главной странице сайта. Функция особенно полезна для начинающих стримеров с небольшой аудиторией.
Судя по всему, эту возможность уже вовсю эксплуатируют недобросовестные люди. На днях стримерша thenoosh22 увидела на главной странице Twitch стрим с изображением голой женской груди. Видимо, автор трансляции таким образом решил пошутить, но канал быстро заблокировали.
Многие стримеры отметили, что администрации стриминговой площадки нужно с этим что-то делать. Иначе в скором времени подобные ситуации будут повторяться снова и снова.
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