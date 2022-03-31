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Источники: Microsoft не хочет уходить из России

Источники: Microsoft не хочет уходить из России
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Microsoft не хочет полностью уходить из России, однако готова прекратить свою деятельность при определённых обстоятельствах. Сейчас корпорация не готова остановить поддержку основополагающих сервисов, связанных с больницами, гражданской инфраструктурой, школами и цепочкой пищевых поставок.

Президент компании Брэд Смит напомнил, что многие социальные структуры зависят от программного обеспечения компании. Если отключить их от глобальных обновлений, то могут пострадать и обычные граждане, включая детей и стариков. Однако менеджмент Microsoft всё ещё обсуждает варианты развития событий со старшими чинами США, Европы и Великобритании. В случае чего корпорация может прекратить поддержку определённых активов или «действовать в соответствии с определёнными санкциями».

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По информации Reuters, сотрудники крупных западных корпораций из разных стран осудили решение не уходить с российского рынка. Недовольство высказали работники Microsoft, IMB и других компаний. Журналисты заметили общее негодование в закрытых рабочих чатах, а также взяли несколько комментариев у некоторых сотрудников, пожелавших остаться анонимными.

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