«Палец но дыра». Как перевод Elden Ring полностью меняет смысл сообщений

Одна из любимых механик фанатов FromSoftware — сообщения. Через надписи на полу как новички, так и бывалые игроки могут оставлять друг другу различные подсказки, обманывать доверчивых путников и «обсуждать» персонажей прямо в мире игры.

Несмотря на, казалось бы, невероятную пользу этой механики, далеко не все могут оценить её по достоинству. Огромная часть этих сообщений — шутки, которые игроки очень умело составляют из внутриигрового редактора сообщений.

На примере Elden Ring журналисты IGN разобрали ситуацию с трудностями перевода и расспросили игроков из разных стран, как они понимают текст. Ведь носители разных языков иногда воспринимают сообщение не так, как должны бы. Если на английском фраза звучит как шутка, то на японском это какой-то бессвязный набор слов.

Сообщения как часть мультиплеера

В Elden Ring сообщения может оставить любой игрок в любом месте. Для этого нужно использовать «Иссохший палец Погасшего». На выбор дают определённые слова в нескольких категориях: от персонажей до ситуаций. И пользователь не может написать желаемую фразу самостоятельно — это важно помнить.

Пример обычного сообщения в Elden Ring

Именно поэтому геймеры вынуждены использовать сочетания слов, которые можно трактовать по-разному в зависимости от ситуации.

Например, фраза «впереди тайная тропа» читается везде одинаково, а «впереди палец но дыра» кажется каким-то бредом. Наверняка вы не раз встречали подобное выражение и не понимали его смысл. Кажется, будто другие игроки просто прикалываются и оставляют несуразные сообщения просто так. Но тогда почему у них такой высокий рейтинг? Вдруг российские игроки всё же что-то упускают и не могут приобщиться к внутриигровым мемам?

Да, всё именно так. Практически каждое бессмысленное на первый взгляд сообщение на самом деле что-то да означает. У них так или иначе есть смысл, просто человек заложил его на другом языке.

«Форт ночь» и «гигантская но дыра»

Пожалуй, самая популярная фраза в Elden Ring читается на русском как «попробуй палец но дыра». Многие отечественные игроки, прочитав это выражение, просто чешут голову и идут дальше. Но англоязычные игроки в этот момент смеются, ведь для них оно звучит как минимум забавно.

На английском языке фраза «попробуй палец но дыра» выглядит как «try finger but hole» что созвучно с «try finger butthole». Перевести это выражение, думаю, вы сможете самостоятельно. Шутка в духе South Park: The Fractured but Whole.

Что касается «Форт ночь», то здесь всё просто. Это обычная отсылка на мегапопулярную Fortnite, ведь в оригинале фраза выглядит как «fort night», что созвучно с названием королевской битвы. Проблема здесь в том, что на русском языке кое-как до этого можно дойти, так как у нас множество англицизмов. В то же время в какой-нибудь Японии эти два слова означают совершенно другое. На это пожаловался пользователь ETC, живущий в Токио. По его словам, из-за подобных сообщений он постоянно проматывал время до поздней ночи и исследовал разные форты, но в них не было ничего необычного.

Я искал большое ночное событие в каком-нибудь форте, потому что повсюду в Elden Ring я вижу сообщения «Форт, ночь». Но, видимо, люди, играющие на английском, просто публикуют слова Fort и Night.

Примерно такое же недопонимание испытывали носители китайского, немецкого, итальянского, португальского испанского и польского языков. И это всё — с одним простеньким выражением, встречающемся по всему Междуземью.

Например, на итальянском языке слово «Fort» используется не как синоним «крепости», а скорее, как сильный или мощный враг. Поэтому геймер под ником Erikviking98 потратил в общем счёте несколько часов на поиски ночного сильного противника в разных локациях.

Одно из первых сообщений для меня было как раз «Fort night» перед Хижиной Воителя. Если вы придёте туда ночью, то действительно найдёте там босса. Проблема заключается в том, что в Италии слово «Fort» редко используется для обозначения крепости — оно гораздо чаще выступает в значении «сильный» или «мощный».



После этого случая я начал верить каждому сообщению «Fort night». И каждый раз я разочаровывался и не мог понять, что именно я делаю не так и почему босс не появляется.

Другие трудности перевода

При этом некоторые азиатские фразы не находят отклика у европейцев. Китаец под ником Hkgpeanut привёл в пример выражение «нет лошадь впереди» («no horse ahead»), которое частенько встречается в подземельях. Игроков на многих языках, в том числе английском и русском, оно вводит в ступор: я ведь и так в подземелье, конечно, здесь нельзя скакать на лошади.

На китайском слэнге «нет лошадь впереди» («no horse ahead») означает примерно «лжец впереди». Всё дело в том, что иегроглиф 馬 напоминает 媽, что означает «матерь». А в китайском языке многие ругательства так или иначе используют это слово, так что «лжец» в данном случае употребляется в максимально грубом значении. Таким образом китайские игроки сообщают, что другой пользователь обманывает и в этом месте нет никаких секретов.

«Ты не имеешь права» — ещё один мем, с помощью которого игроки негодуют из-за закрытых дверей

Из других непоняток вспомним обычное слово «Трава» (Grass). Оно используется японскими игроками во многих случаях — даже тогда, когда рядом нет никакой травы. Оно встречается в подземельях, на пляже в Замогилье и даже в Вулкановом поместье.

Если вы тоже задавались вопросом, при чём здесь какая-то трава, то всё очень просто. На японском языке «Grass» означает «ЛоЛ», то есть нечто забавное или смешное.

Похожая ситуация со смехом в испанском языке. Если вы вдруг видите надпись «Благодать» («Grace»), это вовсе не означает, что рядом будет желанный «костёр». Вполне возможно, что это всего лишь фраза от испанского игрока, которая на его языке означает «забавно» или «смешно».

Решение трудностей перевода

Несмотря на гибкость системы сообщений в Elden Ring, её есть куда дорабатывать. Многие из опрошенных игроков предлагают одно из потенциальных решений: дать возможность пользователям выбирать категории сообщений.

Например, если игрок из России оставит какое-нибудь смешное сообщение, то выберет соответствующую пометку. В таком случае геймер из Японии не будет тратить своё время на поиски, как ему кажется, секрета в этом месте и пойдёт своей дорогой. Сработает и обратная ситуация: если будет указано, что здесь какой-то секрет, то до его нахождения, вероятнее всего, доберётся пользователь из любой страны.

Конечно, в этой ситуации стоит учитывать так называемых «троллей» и «грифферов», которые продолжат использовать различные обманные сообщение по типу «здесь требуется прыжок», сделав пометку с важным секретом. Доверчивые геймеры обязательно послушаются и упадут в пропасть с привычной надписью «Вы погибли» на экране. Но от человеческого фактора в этой ситуации не уйти — шутники найдутся даже в суровом мире Междуземья.