Гарри Кейн стал лучшим игроком марта в АПЛ. За это ему дали новую карточку в FIFA 22
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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн стал лучшим игроком марта в английской Премьер-лиге. В честь этого события Electronic Arts добавила в FIFA 22 Ultimate Team усиленную карточку футболиста с рейтингом 93 — её можно получить до 29 апреля.
Цена за сборку составляет около 110 тыс. монет — достаточно небольшая сумма для такого высокого рейтинга. Впрочем, карточка Кейна всё ещё не отличается высокой скоростью, поэтому вряд ли она станет популярной среди игроков в Ultimate Team.
Ранее лучшим игроком марта в Серии А признали Виктора Осимхена. Он получил карточку с рейтингом 87 и очень высокой скоростью всего за 22 тыс. монет.
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