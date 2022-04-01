Гарри Кейн стал лучшим игроком марта в АПЛ. За это ему дали новую карточку в FIFA 22

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн стал лучшим игроком марта в английской Премьер-лиге. В честь этого события Electronic Arts добавила в FIFA 22 Ultimate Team усиленную карточку футболиста с рейтингом 93 — её можно получить до 29 апреля.

Цена за сборку составляет около 110 тыс. монет — достаточно небольшая сумма для такого высокого рейтинга. Впрочем, карточка Кейна всё ещё не отличается высокой скоростью, поэтому вряд ли она станет популярной среди игроков в Ultimate Team.

Ранее лучшим игроком марта в Серии А признали Виктора Осимхена. Он получил карточку с рейтингом 87 и очень высокой скоростью всего за 22 тыс. монет.

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