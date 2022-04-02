Уилл Смит сам ушёл из киноакадемии после скандала на «‎Оскаре»

Уилл Смит объявил о выходе из Американской академии кинематографических искусств и наук после инцидента на «Оскаре». Актёр сожалеет о своём поведении, которое отразилось на других номинантах премии.
Список тех, кому я причинил боль, длинный и включает Криса, его семью, моих друзей, близких и аудиторию. Я предал доверие Академии. Я лишил других номинантов и победителей возможности праздновать и быть отмеченным за их выдающуюся работу. У меня разбито сердце.
Смит сообщил о желании работать над собой, чтобы больше никогда не позволить «насилию взять верх над разумом».
Президент Академии Дэвид Рубин рассказал, что отставку Смита уже приняли, а члены продолжат дисциплинарное разбирательство. Решение могут принять на следующем заседании совета директоров, которое состоится 18 апреля.
На церемонии «Оскар-2022» Смит за шутку про причёску его жены ударил ведущего Криса Рока. Комик сравнил Джаду Пинкетт-Смит с героиней фильма «Солдат Джейн» из-за бритой головы женщины. Выяснилось, что полиция была готова арестовать актёра, но этого не случилось.
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