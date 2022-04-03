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Утечка: новое расширение для World of Warcraft называется Dragonflight

Утечка: новое расширение для World of Warcraft называется Dragonflight
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Обновление сайта World of Warcraft позволило выяснить название следующего дополнения. В открытом исходном коде нашли несколько версий расширения Dragonflight.

Согласно информации портала Wowhead, исходный код сайта показывает страницы предзаказов обычного, героического и эпического изданий Dragonflight. Нашли и ссылку dragonflight.blizzard.com, которая создана для дополнения, но пока что не работает.

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Ранее датамайнеры обнаружили предметы из предстоящего дополнения, которое связано с драконами. По слухам, в World of Warcraft появятся Драконьи острова, о которых фанаты говорят много лет.

Информация может подтвердиться 19 апреля, когда Blizzard представит следующее расширение для World of Warcraft. Авторы обещают яркое будущее MMORPG.

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