Утечка: новое расширение для World of Warcraft называется Dragonflight

Обновление сайта World of Warcraft позволило выяснить название следующего дополнения. В открытом исходном коде нашли несколько версий расширения Dragonflight.
Согласно информации портала Wowhead, исходный код сайта показывает страницы предзаказов обычного, героического и эпического изданий Dragonflight. Нашли и ссылку dragonflight.blizzard.com, которая создана для дополнения, но пока что не работает.
Ранее датамайнеры обнаружили предметы из предстоящего дополнения, которое связано с драконами. По слухам, в World of Warcraft появятся Драконьи острова, о которых фанаты говорят много лет.
Информация может подтвердиться 19 апреля, когда Blizzard представит следующее расширение для World of Warcraft. Авторы обещают яркое будущее MMORPG.
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