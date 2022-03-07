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Следующее дополнение для World of Warcraft анонсируют 19 апреля

Следующее дополнение для World of Warcraft анонсируют 19 апреля
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Blizzard объявила, что следующее расширение для World of Warcraft представят через месяц — 19 апреля. Вдобавок компания раскрыла и другие ближайшие планы на вселенную:

  • Анонс нового дополнения для Hearthstone — 15 марта;
  • Начало турнира Arena World Championship по WoW — 18 марта;
  • Анонс мобильной игры по Warcraft — май.
Будущее Warcraft ярко. От имени всех сотрудников Blizzard, работающих над развитием вселенной, мы благодарим всё наше сообщество. Мы рады предстоящему путешествию и благодарны за то, что вы присоединяетесь к нам.

Спасибо и до встречи в Азероте, в Таверне и за их пределами!

Обычно расширения для World of Warcraft выходят примерные каждые два года, поэтому релиз следующего DLC ожидается в течение года — скорее всего, осенью. World of Warcraft: Shadowlands вышла в ноябре 2020 года, однако её поддержка разочаровала фанатов, многие из которых ушли в Final Fantasy 14.

Final Fantasy 14 вот-вот убьёт World of Warcraft. У неё есть всё для этого Final Fantasy 14 вот-вот убьёт World of Warcraft. У неё есть всё для этого
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