Gameloft остановила продажи Asphalt 9 и других своих игр в России

Gameloft, авторы популярной мобильной серии Asphalt, объявила о приостановке своей деятельности в России и Беларуси ещё две недели назад. Решение коснулось в том числе тех геймеров, которые уже давно играют в проекты компании. Это значит, что со следующим обновлением они временно потеряют доступ к своим профилям.
Gameloft приостанавливает свой бизнес в России и Беларуси, мы изымаем все наши игры из магазинов. Это значит, что игра будет недоступна начиная со следующего обновления.
Недавно решение вступило в силу — теперь фанаты Asphalt 9 и других игр Gameloft не могут насладиться своими любимыми играми. При включении появляется надпись о невозможности сыграть в проект.
Авторы не рассказали, когда планируют вернуться на отечественный рынок. Ранее свою деятельность в России и Беларуси приостановили многие крупные компании, включая киностудии, игровые издательства и даже писателя Стивена Кинга.
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