За покупки в российском Steam теперь дают меньше бонусов

Несколько лет назад Valve представила систему кастомизации профилей в магазине Steam. За покупку игры можно получить специальные очки, на которые можно визуально улучшить свой профиль, купить смайлики для чата или красиво украсить свой аватар.

Недавно Valve урезала получаемые очки за покупку игр в России. Если раньше за каждые потраченные 100 рублей начислялось 135 очков, то теперь всего лишь 64. То есть теперь для покупки анимированного профиля за 2000 поинтов необходимо потратить около 3125 рублей.

Судя по всему, нововведение связано с падением курса рубля на фоне санкций. Неясно лишь только то, почему внутримагазинный курс упал более чем в два раза. Valve не комментировала ситуацию.

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