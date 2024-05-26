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Фильм «Планета обезьян: Новое царство» заработал в мировом прокате $ 300 млн

Фильм «Планета обезьян: Новое царство» заработал в мировом прокате $ 300 млн
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26 мая картина «Планета обезьян: Новое царство» заработала в мировом прокате $ 300 млн. Фильм шёл к такому результату на протяжении двух с половиной недель. От всей кассы на кинотеатры США пришлось в районе $ 130 млн.

Бюджет «Планеты обезьян: Новое царство» составил $ 160 млн, поэтому для выхода на окупаемость ленте необходимо дособрать ещё $ 320 млн. Вероятно, фильму понадобится для этого ещё пару дней.

Картина продолжает историю трилогии Мэтта Ривза: по сюжету люди одичали, а среди животных началась междоусобная война из-за лидера Проксимуса, который стремится поработить другие кланы. Тем временем молодой шимпанзе Ноа отправляется в опасное путешествие вместе с девушкой по имени Мэй, чтобы изменить дальнейшую судьбу как обезьян, так и людей.

Мировая премьера фильма «Планета обезьян: Новое царство» состоялась 10 мая.

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Каким получился фильм «Планета обезьян: Новое царство»
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