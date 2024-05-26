Фрэнсис Форд Коппола вручил Джорджу Лукасу «Золотую пальмовую ветвь»

25 мая завершился 77-й Каннский международный кинофестиваль. Перед объявлением главной премии режиссёр «Крёстного отца» Фрэнсис Форд Коппола вручил почётную награду «Золотая пальмовая ветвь» Джорджу Лукасу — создателю «Звёздных войн» и «Индианы Джонса».

Совместное фото двух легендарных режиссёров

Фото: Victor Boyko/Getty Images

Американский постановщик удостоился данной награды за его неоценимый вклад в киноиндустрию. Как отметили организаторы фестиваля, за 40 лет работы Лукас создал целую голливудскую империю.

По словам Лукаса, ему будет невероятно важно получить данную награду. Дело в том, что свой первый фильм «Электронный лабиринт THX 1138 4EB» режиссёр представил именно в рамках Каннского кинофестиваля.

В этом году Каннский кинофестиваль проходил в период с 14 по 25 мая.