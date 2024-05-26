Создатель Baldur's Gate 3 рассказал, какие вызовы преодолели авторы во время разработки

Недавно руководитель студии Larian Свен Винке выступил на конференции Digital Dragons в Польше. Разработчик рассказал, с какими трудностями он и его команда столкнулись во время производства Baldur's Gate 3.

По словам Винке, создание Baldur's Gate 3 далось студии легче, чем других проектов, однако переработок избежать всё равно не удалось. Глава компании отметил, что потраченное время сотрудников было компенсировано дополнительными выплатами.

Мы не погрязли в кранчах, однако потрудиться сверхурочно всё равно пришлось. Если честно, мне кажется, что вы всегда будете перерабатывать, когда пытаетесь закончить крупный проект, особенно такой комплексный.

Baldur's Gate 3 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series. На всех платформах тайтл получил высочайшие оценки как от критиков, так и от геймеров. В конце марта стало известно, что проект разошёлся по всему миру тиражом в 15 млн копий.