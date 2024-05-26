Российская BetBoom Team уступила Falcons и покинула DreamLeague Season 23 по Dota 2

Российский состав BetBoom Team потерпел поражение в нижней сетке плей-офф турнира DreamLeague Season 23 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В борьбе за выход в гранд-финал ивента коллектив из России столкнулся с чемпионом множества турниров этого сезона Team Falcons. Упустив более 15 тыс. преимущества на первой карте, BetBoom Team смогла сравнять счёт, однако в решающей игре «соколы» уверенно закрыли оппонента.

В итоге коллектив Егора Nightfall Григоренко покинул соревнование, заняв третье место и заработав $ 120 тыс. Team Falcons же, в свою очередь, прошла в очередной для себя гранд-финал, где будет противостоять европейской Gaimin Gladiators, не проигравшей ещё ни одной официальной игры на новом патче. Решающая встреча турнира запланирована на 17:00 по московскому времени.