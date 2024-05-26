Фильм «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» стартовал в США хуже ожиданий

26 мая стало известно, что сборы фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» в США за первые выходные составили $ 31 млн — это хуже, чем предрекали аналитики. К сожалению, данных о заработке в мировом прокате пока не появилось.

Бюджет «Фуриосы» составил $ 168 млн, поэтому для окупаемости картине необходимо заработать минимум $ 336 млн. Судя по динамике, собрать нужную сумму картина сможет только за пару недель.

В центре сюжета спин-оффа оказывается Фуриоса — однорукая женщина-воительница, роль которой в «Дороге ярости» исполнила Шарлиз Терон. В приквеле молодую героиню сыграла Аня Тейлор-Джой, звезда «Хода королевы» и недавней «Дюны 2». В ленте расскажут о её молодости и приключениях до знакомства с Максом, которого сыграл Том Харди.

Мировая премьера фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» состоялась 24 мая.