Геймеры уверены в успехе будущих игр про супергероев

Игры про супергероев до недавнего времени были больной темой. Можно по пальцам пересчитать проекты, которые действительно взлетели и стали успешными. В последнее время игроки настроены на то, что будущие игры про супергероев станут успешными.
Пользователь Reddit под ником littleman001 опубликовал изображение с играми про супергероев, которые выйдут в будущем. Всего их шесть.
Супергеройские игры, которые выйдут в будущем
- Gotham Knights
- Midnight Suns
- Suicide Squad: Kill the Justice League
- Spider-Man 2
- Wonder Woman
- Wolverine
Судя по комментариям, игроки надеются на успех всех этих игр. Особенно интересными выглядят «Человек-паук 2», «Росомаха» и «Отряд самоубийц: Убить лигу справедливости». Разработкой первых двух игр занимается Insomniac Games, а вторую делает Rocksteady.
По словам аудитории, на сегодняшний день очень мало «действительно крутых игр про супергероев», однако грядущие проекты могут исправить эту ситуацию.
«Чудо-женщина» будет сумасшедшей. «Отряд самоубийц» выглядит солидно! Игру про Росомаху даже не надо комментировать. Логан собирается установить новый стандарт для игр Marvel. Я в диком ожидании!
Самая ближайшая из игр, Gotham Knights, выйдет 25 октября 2022 года. Midnight Suns запланирована к релизу во второй половине 2022-го, а Suicide Squad: Kill the Justice League недавно уехала на 2023 год.
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