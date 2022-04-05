Источники: Ubisoft делает мультяшный шутер в духе Hyper Scape

Известный инсайдер Том Хендерсон рассказал, что Ubisoft разрабатывает новый шутер от третьего лица под названием Pathfinder. Возможно, это лишь рабочее название проекта и в итоге оно изменится.

По словам Хендерсона, визуально игра напоминает королевскую битву Hyper Scape, сервера которой закроют уже 28 апреля. Инсайдер отметил, что Pathfinder кажется ещё более мультяшной, чем Hyper Scape.

Согласно данным, Pathfinder предложит игру для четырёх человек. Основная цель — добраться до конца уровня и сразиться с главным боссом. По пути к боссу встретятся различные рядовые противники, которых необходимо устранить. Инсайдер не отрицает, что будут и режимы с противостояниями другим игрокам. Ещё в проекте будут центральный хаб и герои с уникальными навыками.

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