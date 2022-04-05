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Источники: Ubisoft делает мультяшный шутер в духе Hyper Scape

Источники: Ubisoft делает мультяшный шутер в духе Hyper Scape
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Известный инсайдер Том Хендерсон рассказал, что Ubisoft разрабатывает новый шутер от третьего лица под названием Pathfinder. Возможно, это лишь рабочее название проекта и в итоге оно изменится.

По словам Хендерсона, визуально игра напоминает королевскую битву Hyper Scape, сервера которой закроют уже 28 апреля. Инсайдер отметил, что Pathfinder кажется ещё более мультяшной, чем Hyper Scape.

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Согласно данным, Pathfinder предложит игру для четырёх человек. Основная цель — добраться до конца уровня и сразиться с главным боссом. По пути к боссу встретятся различные рядовые противники, которых необходимо устранить. Инсайдер не отрицает, что будут и режимы с противостояниями другим игрокам. Ещё в проекте будут центральный хаб и герои с уникальными навыками.

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