Анонсирована новая Tomb Raider. Её делают на Unreal Engine 5

Crystal Dynamics на специальном шоу по Unreal Engine 5 неожиданно анонсировала новую Tomb Raider.
Команда не поделилась подробностями, лишь отметив, что разработка лишь начинается. Неудивительно, учитывая, что сейчас студия также трудится как минимум над двумя другими проектами — новым контентом для «Мстителей» и переосмыслением Perfect Dark.
Для Tomb Raider переход на Unreal Engine станет небольшой неожиданностью: предыдущие игры серии от Crystal Dynamics создавались на базе собственного движка, в общем-то, как и «Мстители», однако теперь студия переключилась на решение Epic Games.
Аналогично поступили, например, и CD Projekt и BioWare — новые «Ведьмак» и Mass Effect также создаются на Unreal Engine 5. В целом по индустрии виден тренд, когда даже крупные разработчики решают отказываться от собственных движков в пользу более гибких и удобных решений сторонних студий.
Ниже – список студий, которые подтвердили, что их следующие игры будут на Unreal Engine 5. Среди них Eidos Montreal («Стражи Галактики», Deus Ex), Remedy (Alan Wake 2), Vostok Games (Survarium) и Allods Team («Аллоды Онлайн»).
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