Появились стильные постеры сиквела «Доктора Стрэнджа»

6 апреля Marvel Studios опубликовала несколько новых постеров фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». На каждом из постеров можно увидеть Стрэнджа и других ключевых персонажей, а стиль материалов ещё раз напоминает о масштабности сюжета.

Согласно синопсису и другим данным, лента расскажет о мультивселенной и её масштабах. Ожидается, что в ленте появится множество героев из прошлых фильмов по лицензии Marvel, включая профессора Икс, Дэдпула и других героев. Также известно, что важную роль в сюжете сыграет Алая Ведьма. По некоторым слухам, она и выступит главным злодеем.

Главные роли в ленте сыграли Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен, Сочил Гомес, Бенедикт Вонг и другие. Премьера состоится 6 мая, а продажи билетов в США уже стартовали. Фильм вряд ли выйдет в России.

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