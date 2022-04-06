Появились стильные постеры сиквела «Доктора Стрэнджа»

6 апреля Marvel Studios опубликовала несколько новых постеров фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». На каждом из постеров можно увидеть Стрэнджа и других ключевых персонажей, а стиль материалов ещё раз напоминает о масштабности сюжета.
Согласно синопсису и другим данным, лента расскажет о мультивселенной и её масштабах. Ожидается, что в ленте появится множество героев из прошлых фильмов по лицензии Marvel, включая профессора Икс, Дэдпула и других героев. Также известно, что важную роль в сюжете сыграет Алая Ведьма. По некоторым слухам, она и выступит главным злодеем.
Главные роли в ленте сыграли Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен, Сочил Гомес, Бенедикт Вонг и другие. Премьера состоится 6 мая, а продажи билетов в США уже стартовали. Фильм вряд ли выйдет в России.
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