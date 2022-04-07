Неймар возглавил 29-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
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EA выпустила 29-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил нападающий «ПСЖ» Неймар с рейтингом 93. Рядом с ним расположился нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг с 91 баллом.
Лучшие карточки 29-й недели в FIFA 22 Ultimate Team
- Неймар — 93
- Рахим Стерлинг — 91
- Ян Зоммер — 88
- Милан Шкриньяр — 87
- Анди Делор — 86
- Генрих Мхитарян — 85
- Фернандо Муслера — 84
- Маттео Гендузи — 84
Футболисты доступны в игровых наборах до 13 апреля. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.
Ранее лучшим игроком марта в АПЛ признали Гарри Кейна. За это он получил усиленную карточку.
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