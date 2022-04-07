Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Неймар возглавил 29-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

Неймар возглавил 29-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
Комментарии

EA выпустила 29-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил нападающий «ПСЖ» Неймар с рейтингом 93. Рядом с ним расположился нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг с 91 баллом.

Лучшие карточки 29-й недели в FIFA 22 Ultimate Team

  • Неймар — 93
  • Рахим Стерлинг — 91
  • Ян Зоммер — 88
  • Милан Шкриньяр — 87
  • Анди Делор — 86
  • Генрих Мхитарян — 85
  • Фернандо Муслера — 84
  • Маттео Гендузи — 84

Футболисты доступны в игровых наборах до 13 апреля. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее лучшим игроком марта в АПЛ признали Гарри Кейна. За это он получил усиленную карточку.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022