Неймар возглавил 29-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

EA выпустила 29-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил нападающий «ПСЖ» Неймар с рейтингом 93. Рядом с ним расположился нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг с 91 баллом.

Лучшие карточки 29-й недели в FIFA 22 Ultimate Team

Неймар — 93

Рахим Стерлинг — 91

Ян Зоммер — 88

Милан Шкриньяр — 87

Анди Делор — 86

Генрих Мхитарян — 85

Фернандо Муслера — 84

Маттео Гендузи — 84

Футболисты доступны в игровых наборах до 13 апреля. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее лучшим игроком марта в АПЛ признали Гарри Кейна. За это он получил усиленную карточку.

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